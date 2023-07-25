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2023-07-25 15:29:55

47人初選案｜明白《港區國安法》有風險 何桂藍：從沒想過「撳個反對掣」被視為犯法

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47人初選案｜明白《港區國安法》有風險 何桂藍：從沒想過「撳個反對掣」被視為犯法 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（25日）展開第90天審訊，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續作供。何承認自己曾以「黨安法」形容國安法，直言觸犯國安法與否界線模糊，她無想過「撳個反對掣」竟被視為犯法，形容是匪夷所思。

何桂藍指，用「極權」來描述中共其實是學界共識，她亦同意該字眼屬客觀，她又稱，攬炒是假設中共一定會反應過度，「做啲要解決問題唔需要做到咁盡嘅嘢」。

何桂藍：民主化本來便是香港的憲制責任

何桂藍表示，《國安法》的實施令社會有很大恐懼，很多人感到「唔知點做」、「做咩都係送頭、唔理性」，不過她認為，這正屬中共想港人接受的說法。她所希望說服大眾的，是《國安法》下，仍有抗衡方法、抗爭餘地。她坦言，抗爭有很多形式，「有啲有風險」，但當時沒想過「㩒個反對掣就係犯法」，形容這是匪夷所思。何續指，所謂「攬炒」，其實建基於假設，即假設中共一定反應過激，重申無人逼中共選擇鎮壓，破壞香港制度。

何續稱，即使港人不爭取也不示威，民主化本來便是香港的憲制責任。而「遍體鱗傷，焦頭爛額」的前提是對方堅持「撞架車埋嚟，唔履行憲制責任」，可以聽從民意時選擇不聽。何強調「冇人迫佢揀鎮壓」，毋須說立《國安法》很無辜，對方選擇破壞香港制度時當然要承受代價。

稱立法會不再是議事殿堂而是抗爭陣地  是陳述事實

何桂藍又解釋言論指立法會不再是議事殿堂，而是抗爭陣地一話並非提倡行動的口號，而是陳述事實，「立法會其實從來都唔係真正議到事嘅地方，所以佢係一個抗爭陣地」。何桂藍闡述立法會議員可能連要求官員交出文件用作審議的權力也沒有，只能發表意見及向官員提問，「其實你喺facebook都做到呢樣嘢」。何桂藍直言議員審議政策來表決前甚至無法獲得充份資訊，「尤其是財委會真係會開開下會掟400頁（文件）畀你」，如果行政機關對立法機關採取如此態度，則立法會連最基本討論政策的功能也無法做到。

何桂藍論壇上質疑楊岳橋的抗爭意志，解釋公民黨此前在部分議題上沒有採取堅定立場，當時一直聲言達至「35+」便否決這個那個，但當時不少人已認為不可能達成「35+」，「所以我當時就覺得公民黨係做咗個承諾，係佢自己唔需要實現嘅」，透過強調「35+」來迴避問題，給予選民假希望，完全沒有提到一旦「35-」會如何行事，使其抗爭意志成疑。法官陳仲衡問如果公民黨宣稱「35-」也會否決預算案是否就有足夠抗爭意志？何桂藍答「財政預算案我會形容唔係呢個論壇，甚至唔係初選嘅一個關鍵議題⋯⋯抗爭意志係咪否決財政預算案或者否決啲乜嘢特定議案，當時問題係，坐喺個論壇上嘅人，最後係咪有得自己去投個議案嘅人我哋都唔肯定」，又指過去公民黨黨內曾就單一議題抱持不同投票立場，

47人初選案報道一覽

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