47人初選案｜稱初選61萬港人投票事前無人能想像 何桂藍：曾估計政府會大規模DQ

7名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（26日）展開第91天審訊，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續作供。何供稱，就既然認為立法會無用為何仍要參選的問題，自己當時回答不到，直至看到初選有61萬港人投票，指是無人能想像的局面，又稱政治行動有別於「好清楚咁有結果有原因有場所有動機」的法律場合，是在進行後才有可能找到意義。

她又提及，就自己2020年7月在Facebook提及「利用立法會選舉，觸發憲政危機」，何稱當時估計北京或港府會大規模DQ民主派候選人，「無異於宣稱香港嘅選舉係同伊朗無乜分別」，造成合法性危機。

辯方引何街站發言「抗爭開啟歷史性變革」 何：港人2019年後人心改變

辯方律師Beel在庭上引述，何桂藍在初選首日投票大圍造勢街站的發言謄本。何桂藍發言時稱，收到選民訊息指看到羅冠聰離港的消息非常心痛，並意識到參選代價大，猶豫應否投票，「無論係投畀我或者其他年輕人，佢擔心究竟係咪送我哋去死」，何續發言稱，「無論運動邊一個崗位，都面對一樣嘅危險，面對一樣嘅風險」，但由2019年6月，「我哋就各自決咗志…做咗一個決定，就係無論如何都要同所有香港人一齊行落去，我哋而家面對非常之嚴峻嘅打壓，但係我哋嘅抗爭，亦都開啟咗真正歷史性變革嘅可能性…」

何庭上解釋「歷史性變革」是指人心改變，指2019年後，港人有意識追求民主「無可能永遠都安全，係一定會有代價嘅」，且無人可以迴避香港已無可能維持現狀的事實，而且「佢必須要自己落場，亦都要自己去搵到自己嘅方式，去貢獻場運動」。何續稱，相比社會經常討論的大國博弈，地緣政治，「我個人認為我頭先所講嗰啲人心上嘅改變，先至真正令到變革有可能發生。」

稱《國安法》改變初選意義 何：當時嘗試說服選民「違背慣性」

Beel亦問及何另一發言：「但無論今日有幾多人投票都好，如果最後選出今次初選嘅，仍然都係一啲不斷同選民講，有咗35+，我哋就可以落實啲乜嘢乜嘢訴求，或者同選民繼續去講，我哋今次呢個投票或者議會仍然係一個議政空間嘅話，其實就係乜嘢都無改變到」。

何解釋，選民的慣性是投票予高勝算的候選人，而當時就要說服他們「違背慣性」，認為在《國安法》後初選意義就變成，「喺大家仲有得投票嘅時候，唔好諗佢最後嘅勝算，或者佢仲有無得選，但係都要投你最認同嘅路線，投你最支持嘅人。」何續供稱，認為當時若有仍對「35+有幻想嘅人」贏出初選的話，「咁就乜嘢都改變唔到㗎喇，我係呢個意思。」

47人初選案報道一覽

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