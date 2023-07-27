47人初選案｜何桂藍：若法庭認同「要求民主化」屬顛覆是攬炒普通法

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今日(27日)進行第92日審訊，前《立場新聞》記者何桂藍第8日作供，她表示初選結果出爐後，抗爭派舉行參選人記者會，她沒印象出席者在記者會前曾討論否決《預算案》，而自己在記者會上亦沒承諾會否決《預算案》，逼使政府回應「五大訴求」。她又說，閱畢《國安法》條款後感到《基本法》被架空，若法庭認同「要求民主化」屬顛覆是「攬炒緊普通法」，並指《國安法》的出現，令到《基本法》成為咗「避孕套」(condom)。
47人初選案｜指《國安法》出現令《基本法》變condom
何桂藍在代表律師盤問下表示，一旦當選立法會議員後，會濫用《基本法》職能；以及會拒絕通過《預算案》及任何議案，又指理解在內地邏輯中有關顛覆事件，但如果在《基本法》裡，要求民主化亦屬顛覆，她認為是「攬炒緊普通法」。法官李運騰問，是否不同意，何桂藍回應指不同意。
何桂藍又說自己不懂法律，但作為一個正常人閱畢《國安法》條款，亦會認為《基本法》被架空了，既不受司法監督，也僭越立法會角色，最重要的是透過附件三放入《基本法》，並指「今日《國安法》，聽日《間諜法》，後日《外國關係法》」，坦言難以文雅地描述，「《國安法》出現令《基本法》成為condom(安全套)」。惟有關說話被法官陳慶偉打斷，稱不用深究。
她亦說到，初選結果出爐後，抗爭派舉行參選人記者會，辯方指，岑敖暉回應記者提問時稱不論《預算案》內容均會否決，似乎指抗爭派會集體行事。法官陳仲衡追問何桂藍知否岑敖暉會那樣說。何桂藍稱她沒預期過記者會問否決《預算案》的問題，否則聲明會觸及，又指岑敖暉或其他人均非抗爭派發言人，岑事前沒有與眾人討論過，她亦不知岑會那樣說。
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