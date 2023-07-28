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2023-07-28 17:24:13

47人初選案｜何桂藍開始接受控方盤問 稱出席協調會議後預期提名表會附上協議

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47人初選案｜何桂藍開始接受控方盤問 稱出席協調會議後預期提名表會附上協議。(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（28日）展開第93天審訊，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續作供，今日開始接受控方盤問。主控萬德豪引用《立場新聞》文章，問何是否《立場》記者所寫的報道，何桂藍交代文章應屬讀者投稿或轉載文章，當時未曾閱讀過上文，亦不知所謂「李伯盧」其實是一個人還是一班人。萬德豪引述內文指「好消息當然是五區協調成功」，何桂藍否認指至少要到初選後選出9月立法會參選人才算協調成功，5月時僅就初選機制包括票站、首6席以外人士棄選等達成共識。

萬德豪引述「先前傳聞令一衆候選人爭持不下的『共同綱領』，也達到圓滿結果。所有參與會議的五區候選人都同意簽署協議書『會（積極）運用』基本法賦予權力，包括否決財政預算案」，問到當時就「會運用／會積極運用」是否已達成共識，何桂藍否認。

何桂藍對戴耀廷宣布參選人毋需簽署協議感到驚訝

另外，大律師沈士文代表黃碧雲及林卓廷盤問下，何桂藍交代新界東協調會議出席者可分為提供票站人士、有意參選者及沒有表態有意參選的人，林卓廷派民主黨代表出席，其名單其餘3人均沒有出席，會上沒有討論或決定初選參選人必須參與協調會議，相信唯有向民主動力提交提名表格才是參選關鍵。何桂藍又確認從來沒有收到協調會議的議程、會議紀錄或書面共識，然而當時預期如有協議需向公眾公開，釐清權責，亦預期提名表會附上相關協議。何桂藍指會上眾人討論時曾提及要向選民交代相關協議，故理解為公開之意，又指自己雖未曾要求公開，但「如果唔打算公開簽來做咩？」

何桂藍重提2020年6月9日初選記者會上，戴耀廷宣布參選人毋需簽署協議令自己感到驚訝，雖然不知道戴耀廷決定原因為何，亦不知其與其他參選人有何交流，但基於局勢可以理解戴耀廷決定。何桂藍又提到5月底宣布訂立《香港國安法》後，有人便提議不辦論壇及不簽文件，何桂藍認為這不算反悔，另外沒有印象當時是否知悉其他選區如九龍東候選人會自行提交共同綱領。何桂藍理解《墨落無悔》聲明意在向選民交代會否履行當中2點條款。

47人初選案報道一覽

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