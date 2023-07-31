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2023-07-31 18:14:22

47人初選案｜何桂藍不認同《墨落無悔》共同綱領為「共識」 陳志全明出庭自辯

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前《立場新聞》記者何桂藍第8日作供，指若法庭認同「要求民主化」屬顛覆是「攬炒緊普通法」。(資料圖片)

前《立場新聞》記者何桂藍第8日作供，指若法庭認同「要求民主化」屬顛覆是「攬炒緊普通法」。(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（31日）展開第94天審訊，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續接受控方盤問。控方就着《墨落無悔》提問，在聲明書中提到「我們認為，在初選協調會議上已取得共識的共同綱領，乃一眾參選人之合作基礎。」何桂藍今指，聲明開放各選區參選人簽署，惟不同選區之間的參選人從無進行討論，不同意「共識」等於「共同綱領」。事實上，《墨落無悔》的出現，正是因初選協調會議中有人持不同意見。另外，明天（8月1日）料輪到陳志全出庭自辯。

何桂藍認為，字眼上用「會」運用抑或「積極」運用基本法賦予立法會的權力，其實分別不大。控方問她是否支持透過否決財政預算案，來迫使政府回應五大訴求，何回答說「無話支持唔支持」，因為她覺得否決財案是無法達到這目的。何續指，國安法威脅下，仍有逾60萬人在初選中投票，她認為可以讓國際社會看到，民主派得票可以非常高。控方質疑，在她眼中「35+」其實非不可能，何回應說，只要有選舉，就無法完全控制結果，但重申明知有「DQ」手段，仍說「35+」是能達成，屬不誠實的說法。

控方播放抗爭記者會 岑敖暉回應記者稱會行使權力反對財案

副刑事檢控專員萬德豪盤問播放2020年7月15日抗爭派記者會片段，指岑敖暉回答記者提問指會堅定行使權力反對財政預算案前，曾轉頭張望背後，望向何桂藍方向，《香港國安法》指定法官陳慶偉馬上打斷指萬德豪可藉結案陳詞處理。萬德豪再問道王百羽發言以「我哋」為主語，是否包括何桂藍在內？何桂藍否認，追問下指記者會中發言人士使用「我哋」情況常見，「如果每一次用『我哋』就跳出來話『等等先，我哋冇傾過喎⋯⋯』噉個記者會開唔到」。

萬德豪引用《墨落無悔》聲明時，問到何桂藍是否看得懂中文？何桂藍隨即質疑「噉都唔係一個嘥時間嘅問題呀？」何桂藍其後指文中「共識」不等於「共同綱領」，其後反問「如果真係有一個共識大家都同意呢2點，點解最後有人向戴耀廷表示佢唔想簽？點解墨落無悔出現正正因為協調會議當中有人唔願意唔同意簽」。

47人初選案報道一覽

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