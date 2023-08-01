47人初選案｜稱無意綑綁無差別否決預算案 陳志全：人民力量與民主派無共同行動綱領

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（1日）展開第95天審訊，輪到陳志全出庭自辯。陳志全供稱人民力量與民主派一直沒有協調，亦沒有「共同政治行動綱領」，甚至被指與民主派對選。陳在法官追問下進一步解釋，「我同你都無共同行動綱領，我會唔會同民建聯工聯會初選？」他提到，是由區諾軒發訊告知新東有協調會議，但他當時僅派助理出席，「因為我對初選籌備唔係好緊張」，並確認自己沒出席任何新東會議。

陳志全又指，一直認為民主派需要有一致的行動守則，「呢度唔係講緊贊成或否決某一修法例撥款，係講佢係咪盡責去開會，坐足個會，加入盡多嘅委員會...你有幾多席係一回事，係咪積極開會係一回事，投票會係隨時會投㗎！」陳形容這是他對民主派一直的期許。

稱區諾軒發訊邀請出席新界東首次協調會

陳志全在庭上交代自己從政多年，初心為爭取訂立《性傾向歧視條例》，亦為其主打議題，惜十多年來仍未未落實做公眾諮詢，故希望2020年參選連任至少多一屆繼續推進議題。他續指案發時為時任人民力量主席，2020年1、2月從政情新聞得悉戴耀廷正籌辦初選，其後區諾軒就九龍東協調事宜聯絡黨友快必不果，遂經自己轉達消息，邀請快必參與協調會議，自己當時才確認正籌辦初選。陳志全憶述當時對方未問過自己是否有意參選，直到4月初區諾軒發訊聯絡自己，邀請出席同月14日新界東第一次協調會議。陳志全交代當日湊巧為星期二，晚上需要到數碼港主持網台節目《人民主場》，加上「我對初選籌備其實唔係好緊張」，遂派代表蘇浩出席先後2次新界東協調會議。

陳志全提到九龍東第二次協調會議後，有消息流出並有報道指會上人力最反對辦初選，令九龍東放棄初選改用棄選機制，人力3月22日遂於facebook發文澄清指「人民力量贊成有共同政治行動綱領的初選」，2日後於《人民主場》上重申立場。陳志全解釋人力成立出於不滿傳統民主派，過去一直沒有參與民主派協調，甚至有時會與現任民主派「對選」，更會被民主派稱為「民建聯B隊」，分薄票源。陳志全反駁當時不協調或對選原因在與民主派之間沒有「共同政治行動綱領」，例如民主黨曾支持前特首曾蔭權的政改而自己反對小圈子選舉等，故反問「我同你都冇共同行動綱領，噉我會唔會同民建聯工聯會初選呀？」

稱若因乏共同綱領而不參選 憂變「不投」對象

法官李運騰指，陳志全最後參與了初選，是否代表陳認為初選已有共同政治綱領及達成一致行動守則。陳稱不是，「有時好多嘢唔係現實要符合到我期望先去參與」，舉例人力在協調會上理性討論民調和棄選已遭人攻擊，若他因沒共同行動綱領或行動守則而不參與初選，「咁我咪變咗不投嘅對象囉」。陳承認簽署了抗爭派「墨落無悔」聲明書，不認為聲明綑綁人否決預算案。陳指當時有人質疑有落敗候選人會「唔認數」，選民會猶疑應否投票，聯署正好回應了質疑。

陳續指他於2019年決定不留任議員，原因包括主張留任的民主派議員沒有承諾延任時會盡議員職責，陳形容其惡夢是「你哋話留我陪你留」，但開會時仍然只得自己獨對十多個建制派，不經審議通過很多議案。陳稱當時無力感很大，無心戀戰。對於預算案的立場，陳供稱他不會於看到法案或撥款前聲言反對。

47人初選案報道一覽

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