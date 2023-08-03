47人初選案｜陳志全完成作供 否認串謀無差別否決預算案

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（3日）展開第96天審訊，陳志全繼續出庭自辯。陳志全，否認串謀無差別否決預算案、意圖顛覆國家政權。控方引陳於街站發言，指他曾提及時任特首林鄭月娥為傀儡，意思是打倒林鄭無用，要打倒中共；陳答「絕對唔可以咁講」，並以《逃犯條例》修訂一事為例，指最終是由林鄭說「壽終正寢」，而特首是「香港或者議會嘅對口單位」，仍要透過她改善香港人生活。陳志全完成作供，明日續審，料輪到鄒家成作供。

控方引述陳志全發言，指曾提及願望是可以達成「35+」，但陳又提過認為「35+ 」不可行。陳反問，「當你生日許願嘅時候係世界和平嘅時候，你覺得世界和平可唔可以達到呀？」他其後稱，「希望同埋相信，係無衝突囉我覺得」。

曾發言「今次大家搞初選，已將個人或黨派嘅利益係放埋一邊」

副刑事檢控專員周天行再次引述陳志全2020年6月底街站發言「今次大家搞初選，已經係將個人或者黨派嘅利益係放埋一邊㗎喇。無論邊個出線、邊個當選，喺未來都係要同心協力抗爭到底，包括我哋之前話，不惜運用基本法賦予立法會議員嘅權力，來去否決財政預算案，係逼使林鄭月娥政府係重啟政改，係回應五大訴求，係達致雙普選」。陳志全重申重點並非上述引文，而是在街站發言緊接指「但今時今日似乎呢個step 已經跳咗喇」，林鄭月娥只是傀儡「邊個做都係噉㗎啦」，並呼籲市民投票。《香港國安法》指定法官李運騰提問「邊個做都係噉㗎啦」一話何解，陳志全解釋林鄭月娥只是執行指令，不能作主。李官再問即撤換特首也難改政策？陳志全同意，故重申發言意在呼籲選民投票，至少能展現港人力量。

周天行追問即陳志全認為對抗林鄭月娥無用，反而應對抗中共？陳志全否認，以修訂逃犯條例一事為例，相信林鄭月娥背後獲中央首肯才宣佈條例「壽終正寢」，惟其在港對口單位為特區政府，故也必須通過林鄭月娥才能改善民生。周天行再引述其街站發言指「議席係工具，議會亦都係一個工具，抗爭至係我哋嘅目標，對付呢個港共政權、對付呢個國安惡法至係我哋嘅目標」，指出陳志全參加初選目標在對抗港共政權。陳志全解釋指民主派作為議會中少數派，對手是建制派及特區政府，每日要鬥智鬥力去改善政策不完善之處，施壓爭取落實港人訴求，反問「咁呢個係咪叫做對抗政權呢？如果呢個係咁咪係囉」。

曾指若全民派10萬照否決恐「俾人斬」

陳志全供稱，守住議會戰線是藉不斷發言和提問，防止政府快刀斬亂麻，短時間通過議案或撥款。陳指，以往民主派及建制派矛盾較少時，星期三舉行的立法會會議大多在當日黃昏便開完，當自己進入議會後星期四才開完，「冇俾佢有好日子過」是令建制派看不到星期三的夜馬賽事。

控方另問及陳，本案被告人力前副主席譚得志出席初選論壇前，有否與陳討論將在論壇說甚麼。陳稱沒有，控方質疑陳沒興趣知道譚會說甚麼？陳稱他倆非第一次參選，選舉亦是自掃門前雪，無暇理會對方會在論壇說甚麼。法官質疑控方盤問用意，直言即使譚與陳隸屬同一黨派，亦不代表譚的言論代表陳的立場。控方再指出，譚在論壇稱若有幸當選，會以兩次否決預算案、癱瘓政府和林鄭下台作為談判能力，以爭取五大訴求。控方問及陳，那是否陳的立場。

陳表明不是，指譚的言論違反人力多年爭取直接全民「回水」的訴求，更謂「人人派10萬你都否決，俾人斬呀真係」。陳表示，譚從未向自己提及若預算案全民派樓或派10萬也會否決，認為譚或是即場「爆肚」。

47人初選案報道一覽

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