47人初選案｜鄒家成開始作供 稱參選立會為宣揚「香港民族」理念

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（4日）展開第97天審訊，輪到鄒家成出庭作供。他稱參選立會原因是宣揚「香港民族」理念、爭取「五大訴求」，以及執行立法會議員職務，即監察政府、制衡政府，為人民發聲等。他又稱，從政最大願景是建立香港民族地位，他亦支持五大訴求所追求的民主政制、自由自主和制度公義。鄒認為，本土理念是以本土利益優先，致力守護本土價值、文化語言等，和香港民族理念相通，無關港獨。

至於參與初選原因，鄒指初選不會篩選參選人，所有選舉均是宣揚政治理念的好平台，希望藉此宣揚香港民族理念，其次是初選有競爭性，本質是去蕪存菁，他認為「35+」沒可能達成，故希望在「35-」下尋求更大力度制衡行政機關，助港人選出最多有抗爭意志的人入立法會。

稱立法會選舉中奪取過半議席「本身就係一個目的」

鄒家成認為初選協調會議目的在準備於立法會選舉中奪取過半議席，《香港國安法》指定法官陳仲衡問奪取過半議席目的為何？鄒家成直言「佢本身就係一個目的」，法官李運騰追問下認為理論上這可以增加談判籌碼。鄒家成憶述2020年3、4月時，戴耀廷籌辦初選一事在區議員間流傳甚廣，由於自己想參選立法會，遂在友人轉達下，不請自來出席4月14日新界東第一次協調會議，當時只為了解會議內容及與會者對立法會選舉的看法，當日首先參與「35+」計畫。

鄒家成回想會上由戴耀廷主導，曾提到會就著共同綱領的項目來討論，達成共識的項目會制成文件供各人簽署，鄒家成推斷會由參選人簽署。法官陳慶偉追問其是否預期各區均簽署同一份文件，鄒家成答到只預期新界東會有一份，不知他區情況。法官陳慶偉再追問如「35+」計畫中，各區各有不同協議例如「35+」、「40+」、第6個訴求等，減低「35+」機會，不會奇怪嗎？鄒家成指「當時冇諗咁多，可能因為由始至終我都唔相信35+呢個神話」。法官陳仲衡問其可曾於協調會議中表達過「35+」是神話一說，鄒家成否認，惟補充曾於facebook及論壇中發表此意。鄒家成續交代第二次協調會議完結後，依戴耀廷之言原預期會有第三次會議，故當時沒有追問協議文件的下落，直到6月9日初選記者會。

47人初選案報道一覽

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