47人初選案｜稱防範初選落敗者續參選 鄒家成承認聯同張可森梁晃維發起《墨落無悔》抗爭聲明

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（5日）展開第98天審訊，鄒家成繼續出庭作供。稱戴耀廷於 2020 年 6 月 9 日記者會宣布，參與初選者毋須簽文件，是自己與張可森、梁晃維發起墨落無《黑落無悔》聲明的導火線；又稱該聲明有 3 個目的，分別為：向公眾展現抗爭意志、防範初選落敗者續參選，以及屬於自願簽署。

鄒續稱，〈墨〉是面向公眾的聲明、「無約束力」，「佢簽完〈墨落無悔〉到最後佢係反悔嘅話，其實我哋 3 個發起人，咩都做唔到。」又指如違反承諾，「佢要接受問責嘅對象都係選民」。鄒稱，3 名發起人有討論聲明內容，其後由張可森執筆。在發布前，3 名發起人曾各自將文本發送予部分非同區的初選參選人，邀請他們簽署。

鄒不滿戴耀廷開記招稱毋需簽署文件 卻事前未通知候選人

大律師陳世傑主問下，鄒家成憶述2020年6月9日初選記者會中戴耀廷指，「唔想製造DQ紅書出來畀行政機關DQ候選人」，故初選參選人毋需簽署任何文件，自己翌午得悉，想到協調會議期間戴耀廷一直指會就共同綱領的項目來討論，達成共識的項目會製成文件供各人簽署，「但係喺冇通知過候選人嘅情況下，戴耀廷就突然開記者會話唔需要簽文件，我就覺得有冇咁兒戲呀⋯⋯」

他同時根據2016年經驗所得，「DQ紅線」在於港獨，而協調會議討論內容與港獨無關，「所以我唔明驚啲乜嘢，所以如果因為一啲消息人士又好，施壓又好......而選擇突然宣佈唔需要簽署文件呢，係一個退縮」。

鄒家成先後聯絡月前認識的張可森及梁晃維討論，表明「要簽返啲嘢去展現抗爭意志」，對方同意，遂一同討論發起《墨落無悔 堅定抗爭——抗爭派立場聲明》，向公眾展示抗爭意志、防範其他人初選敗選後繼續參與官方選舉以及供人自願簽署，自行承擔潛在DQ風險，以回應戴耀廷憂慮。鄒家成澄清《墨落無悔》聲明只屬聲明，而非協議，情況類同民建聯街頭聯署活動，實際上並無約束力，聯署人反悔的話，發起人也無能為力，但聲明面向公眾，反悔者需向選民問責。

47人初選案報道一覽

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