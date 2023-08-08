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2023-08-08 18:05:07

47人初選案｜稱《國安法》條文公布後一度考慮退出初選 鄒家成：做唔出退選嘅決定

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47人初選案｜稱《國安法》條文公布後一度考慮退出初選 鄒家成：做唔出退選嘅決定。(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（8日）展開第99天審訊，鄒家成繼續出庭作供。鄒稱在《國安法》頒布之後，他曾打算退出初選，因為他們研究過《國安法》條文，當時判斷是參選人最多只是因為過往的言論而有機會被捕，他續說，「簡單嚟講，我係我考慮緊初選嘅時候，我發覺我根本就做唔出退選嘅決定，我覺得我無法離群眾而去。」

鄒家成指，當時他們重新尋覓繼續參選的意義啦，他們認為本身繼續參選就是一個意義，另外應如何調整個競選工程繼續參選，「咁我哋就改咗個選舉口號，同埋調整咗一啲選舉嘅單張。」例如將「拒絕殖民 民族抗暴」改為「抗擊暴政 捍衛尊嚴」。鄒解釋更改原因，「想盡量去避免去用一啲可能會被認為係一啲好尖銳嘅字眼，或者係避免用一啲可能會被扭曲成會違反《國安法》嘅字眼。」

鄒家成：素人憂政黨不簽《墨落無悔》

另外，辯方又引《墨落無悔》聲明發起人發予初選組織者的 WhatsApp 訊息，提及「共收到39位以上初選參與者以個人或政黨名義簽署」。鄒稱，當時有不少政治素人憂慮不簽署《墨落無悔》的政黨在初選落敗後會否繼續參加官方選舉，令參加初選似無保障，故3名發起人發出訊息向組織者表達。

周一（7日）審訊時，鄒承認《墨落無悔》聲明由他、張可森及梁晃維發起，又供稱戴耀廷稱初選參選人毋須簽署「共同綱領」文件一事是導火線。鄒指3人認為，戴沒通知下宣布新做法，與協調會議中的說法有別，他亦認為初選協調沒觸及港獨的「紅線」，稱「所以我唔明驚啲乜嘢」，形容戴的做法為「退縮」，3人遂決定「要簽返啲嘢去展現抗爭意志」。

47人初選案報道一覽

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