47人初選案｜否認稱「對抗中華民族入侵」意指共產黨 鄒家成指故意以簡體字「国」表抗議

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（9日）展開第100天審訊，鄒家成繼續出庭作供。鄒家成在法官追問下確認，選舉單張故意用簡體字「国安法」，屬於一種抗爭象徵，「表達一種反對《國安法》嘅聲音，但係無諗過違反《國安法》」。他又否認，在新東初選論壇曾稱「對抗中華民族入侵」是指共產黨，稱「中華民族對我嚟講，係一個用嚟合理化、損害港人利益，干擾港人自主權嘅宣傳工具，我認為喺殖民統治之下，背後操控嘅人，正正就係擁抱中華民族思想嘅人，而呢一種殖民嘅統治方式係會弱化一個民族嘅根基」。

承認繼續參選為表達反對《香港國安法》

鄒家成2020年7月5日facebook帖文提到 「但而家国安法過咗，如果我繼續原本嗰套主張，唔單止我，我嘅團隊成員，幫手派leaflet嘅義工，同埋幫我貼海報嘅黃店都一定會出事」，鄒家成今解釋當時憂慮過去言論有機會違反《香港國安法》，如果繼續主張或會招致自己、團隊成員及義工等受到牽連甚至被捕，故調整傳單、易拉架、旗幟等選舉文宣避免違法後放棄舊有主張，再沒有提及「香港民族」或「殖民」字眼，並曾向義工等表明如感恐懼可退出選舉。

法官陳仲衡引述內文指「国安法過咗，或者有啲嘢我唔可以繼續講，以前準備嘅好多文宣、易拉架都已經用唔著，但相信我嘅理念喺過去已經表達得清清楚楚，亦都希望各位香港人會理解」，問及其是否沒有改變政綱。鄒家成坦言過去曾經宣揚的理念已無法改變，然而當時亦的確有改變選舉文宣，相信「喺一個咁肅殺嘅環境底下，香港人會知道參選人點解做呢啲調整」。另一法官李運騰追問「国安法」的「国」何以使用簡體字，鄒家成指因為《香港國安法》以納入《基本法》附件三方式立法，並非來自立法會。李官追問《基本法》亦如是，鄒家成猶豫指「我唔鍾意用返繁體字去講國安法⋯⋯我的確反對國安法」，繼續參選的理念為表達反對《香港國安法》的聲音，故藉此表達抗議。

曾稱「不可讓泛民繼續主導話語權」 鄒家成：時代更替下希望改變反抗格局

法官陳仲衡在庭上問及鄒家成當時在選舉論壇其中一句發言「我就係要撕破更多假象，更加重要就係唔可以再畀泛民主派繼續主導呢個香港人嘅話語權。」鄒解釋，「呢度話語權嘅意思係，透過立法會原本嘅反抗格局去形成嘅，亦即係話當我哋嘅立法會，如果只有泛民主派一派聲音嘅時候，市民大眾就會接收到一啲乜嘢嘅聲音。簡單而言，呢度係針對緊議會內議政嘅內容，包括喺議政上面嘅數量同埋質素上面，如果去審視一啲議案、法案嘅時候，剩係審視一啲喺鎂光燈下嘅議案、法案，再加上私人草案或者係修正案又提交唔足夠嘅時候，話語內容就會變得單調乏味。所以我一直講緊要選出最多具抗爭意志嘅代議士，係希望透過改變原本立法會入面嘅反抗格局，從而產生一股更加強大、制衡行政機關嘅力量。」

法官李運騰問，即鄒認為泛民沒有做好其工作，故需要被取代？鄒稱「有好與唔好。」李稱，問題是指不夠好。鄒稱「我覺得呢句…補一句好快好快，我覺得呢個 not good enough，都要睇返當時嘅社會環境，我認為當時時代嘅改變，市民大眾要求立法會議員，做得更多」李又問，即泛民沒有代表市民發表聲音？鄒稱「唔係，正因為我覺得佢哋都代表好多市民嘅聲音，所以我先話佢哋主導緊香港嘅話語權。」李追問，如果很多香港人支持泛民？鄒說，「2020 年就出現緊個改變，亦即係話簡單啲嚟講，係出現緊世代更替，經歷緊、演變緊、進化緊。」

法官陳仲衡問，鄒認為自己要取代泛民？鄒稱「我當然唔能夠取代，但我希望我係其中一把可以改變嘅聲音。」陳世傑問，鄒提到泛民被動是有何意思？鄒稱「可以做得更好囉。」他在追問下同意，認為泛民要採取主動的舉動。

47人初選案報道一覽

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