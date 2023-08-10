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2023-08-10 19:36:03

47人初選案｜指否決《預算案》非指無差別否決　鄒家成引岑敖暉：唔通查警都投反對票？

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被告之一鄒家成第五日作供，他指岑敖暉稱否決《預算案》非指無差別否決。(資料圖片)

被告之一鄒家成第五日作供，他指岑敖暉稱否決《預算案》非指無差別否決。(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案今(10日)展開第103天審訊，鄒家成第5日作供。他在庭上表示，認為反修例示威中「五大訴求，缺一不可」的背後精神不是要求一步登天，而是政府回應一或兩個訴求後，一種歇而不捨，繼續爭取的精神。他又說，岑敖暉在記招提及否決《財政預算案》時，並非指要無差別否決《預算案》，並引述岑敖暉說過「唔通政府擲幾千萬去查警暴，我都去投反對票？

指「五大訴求」精神非要求一步登天

在庭上，鄒家成回應法官陳慶偉追問「五大訴求，缺一不可」的內容時指，覺得「五大訴求，缺一不可」的背後精神，並非要求一步登天，而是即使政府回應一個或兩個訴求後，一種歇而不捨、繼續爭取的精神。法官陳慶偉理解當中所說政府對其他訴求將來有回應，是有一個進程。

鄒家成又認為，岑敖暉在記招提及否決《預算案》時，非指要無差別否決《預算案》，強調當岑稱「無論咩內容」也要否決時，是表達若仍然「政暴當道，魔警橫行」時，便代表政府沒回應「五大訴求」，在這情況下才要投反對票。鄒補充，他在記招後與岑對話過，岑稱「唔通政府掟幾千萬查警暴我都投反對票呀」。

不覺得「35+」有可能

鄒又提及，受邀出席抗爭派的立場聲明記者會，但不肯定是張崑陽、岑敖暉或黃之鋒當中的哪一個人的邀請，因記招無一個確切的人去組織。鄒又說，當天早上眾出席者討論記招事項及草擬抗爭聲明，出席者均已看過並同意了，除此沒同意其他事情。

被問到「35+」的可能性，控方質疑鄒家成在初選論壇上雖提及取得「35+」的機會非常低，但沒有說過是不可能，為何鄒不在論壇上直說。鄒供稱，論壇始終是由相信「35+」的人舉辦，「費事去人個場好似搞人哋個場咁」，並指看錄影謄本便會知道他不覺得「35+」有可能。

47人初選案報道一覽

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