47人初選案｜稱《墨落無悔》沒有寫已達共識項目 鄒家成否認串謀否決預算案、意圖顛覆政權

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(11日)展開第104天審訊，鄒家成第6日作供。控方引他受訪時發言，問及「墨落理應無悔，否則等於失信於選民」一句是否指要否決預算案，逼使政府回應「五大訴求」等。鄒家成指，該句的精要之處在於「選民」兩字，指反映簽署者面對公眾，如反悔要接受選民問責。而鄒家成亦在控方的提問下否認，與其他被告串謀在立法會過半後，否決預算案，以逼使特首「五大訴求」；且沒有意圖顛覆政權。

稱《國安法》後曾考慮退出初選

鄒家成提到《國安法》後曾考慮退出初選，因過往談「香港民族主義」可能「被扭曲」成分裂國家和港獨言論，但終決定繼續參選，哽咽稱：「我發覺我根本就做唔出退選嘅決定，我覺得我無法離群眾而去。」鄒亦認為，《中英聯合聲明》下港人理應享有自主權，而「中華民族」是干預港人自主的宣傳工具，他倡「香港民族」是「對抗中華民族嘅入侵」。法官指鄒是否實際上推動港獨或屬本案要處理的議題。

鄒又表明，若政府無於預算案回應五大訴求、僅給予「甜頭」，仍會投反對票，強調「有回應先至有得傾」；不過若政府僅不回應雙普選也會「袋住先」，指爭取雙普選非一時三刻的事，「五大訴求，缺一不可」精神非求一步登天，乃鍥而不捨爭取。鄒亦認為，「攬炒」從不是禁忌，目的是拉近雙方政治勢力，為和談帶來可能。

鄒：「攬炒」從非禁忌 目的拉近雙方政治勢力為和談帶來可能

鄒家成亦談及對「攬炒」和「35+」等看法，他指理解「攬炒」為「一種側重於自我犧牲」的態度，而初選要延續此精神，是實踐議會內「寸土必爭」，及「不惜自我犧牲」也要盡力阻止惡法，可能會被政權針對、DQ、追討薪金；行政機關要付出的代價則是受到制衡和無法推動惡法。

鄒又指，「攬炒」從不是禁忌，反而很常見，舉例罷工要求加薪或減低工時就屬「攬炒」，又認為「有權勢者打壓無權勢者，有反抗，就會形成『攬炒』」，而攬炒目的是拉近雙方政治勢力，為和談帶來可能。

47人初選案報道一覽

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