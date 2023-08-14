47人初選案｜柯耀林傳召選舉經理作供 指柯本打算按揭物業參選2020立會選舉

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(14日)展開第105天審訊，初選時參選新東的被告柯耀林，傳召陳展浚作供。陳供稱，是柯的區議員助理，而初選期間亦是柯的選舉經理。陳展浚交代柯耀林原打算按揭物業參選2020年立法會選舉，其後有見初選選舉工程只需30至50萬，遠較正式選舉150至200萬為低，故先參與初選以審視自己支持度。

陳又稱，柯耀林的工作很繁忙，透過陳了解政治發展、區議會事務；並解釋「將軍澳民主關注組」主要關注地區工作，以及參與西貢區議會的地區事務，不屬於政黨，而是跨民主派政黨的地區組織，成員包括獨立人士。

選舉經理稱柯耀林曾指示宣傳：不可有「光時」、港獨及「攬炒」

辯方代表問及《墨落無悔》聲明的範疇，並展示柯耀林的Facebook專頁。陳展浚指他是專頁其中一名管理員，辯方詢問，柯耀林是否自己撰寫帖文？陳稱，「唔會，基本上都係由其他團隊成員撰寫。」辯方續問，但柯會在發文前看帖文？陳稱，「重要嗰啲會，如果牽涉地區同埋事務性嗰啲，佢未必全部都會睇晒。」辯方問，流程是團隊成員草擬、柯耀林審核，這流程是包括初選的影片及單張？陳稱，「基本上個程序就係有人草擬咗我會做審批同埋最終嘅修改，跟住就畀柯生去做最終嘅決定同埋修改。」

辯方問，就宣傳材料有否作出過修改指示？陳答稱，「由2019年嘅區議會選舉啦，柯生係命令全個將軍澳民生關注組，係唔可以有光復香港時代革命嘅口號，同埋支持港獨嘅，另外喺初選期間都係唔容許有攬炒呢兩個字出現。」法官陳仲衡問，柯有否定義過「攬炒」一詞？陳展浚稱，「我哋無好詳細咁去定義，但係佢同我哋整個將軍澳團隊嘅睇法就係如果癱瘓咗政府嘅話，香港何去何從呢，癱瘓咗又點樣呢？」辯方問，就《墨落無悔》聲明，陳是否有任何記憶？陳稱有。辯方追問，是誰人發布在柯的Facebook？陳稱是由自己發布。辯方再問，兩人是否有討論過？陳稱有在WhatsApp討論過。辯方其後指，認為可先休庭。法官陳慶偉其後下令休庭。明日續審。

47人初選案報道一覽

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