47人初選案｜柯耀林選舉經理稱柯不認同攬炒 指他曾憂慮聯署變成DQ理據 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(15日)展開第106天審訊，初選時參選新東的被告柯耀林，繼續傳召初選期間的選舉經理陳展浚作供。他作供指，柯於初選期間伙同衞生服務界的劉凱文宣傳，因為兩人主張處事手法溫和、不認同「攬炒」，劉更旗幟鮮明地反對攬炒。法官陳仲衡質疑，聯合競選單張沒提及反對攬炒，陳稱承認團隊婉轉地表示立場，當時亦有報道指劉反對攬炒。

陳又供稱，柯耀林一向對各式各樣的聯署有憂慮，因當時已知有機會訂立《國安法》，聯署或成為被 DQ 的理據。法官質疑當時《國安法》仍未頒布，而柯沒有看過條文。陳則稱，「咁佢有一個好強烈嘅擔心或者恐懼。」

選舉經理稱「只要進步過民主黨就係進步」

陳又稱，團隊曾認為否決財案非共識，「只係講個權力都係option來㗎啫」，聲明「又夾硬夾人」，但認為此事上「只要進步過民主黨嘅話就係進步，就唔係保守」，而柯耀林則憂慮會因此被DQ，「有個好強烈嘅擔心或者恐懼」。

柯耀林代表大律師唐樂山主問引用柯耀林團隊WhatsApp紀錄，《墨落無悔》聲明2020年6月10面世當日，成員區鎮樺曾轉發聲晚指「又夾硬夾人」，陳展浚指「應要考慮 內容係啱 呢個係保守與進步的分界線」，柯耀林則指「呢份嘢講到明會否決財政預算案，戴教授而家都唔講喇」。法官李運騰問柯耀林說法「呢份嘢講到明會否決財政預算案，戴教授而家都唔講喇」何解，陳展浚答柯耀林作為物業管理公司營運總監，每日會翻閱報章留意招標廣告，故從報道標題留意到戴耀廷再也沒有文章談及否決財政預算案。