47人初選案｜稱害怕移除《墨落無悔》聲明會遭受攻擊 選舉經理指柯耀林無意跟從聲明內容

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(16日)展開第107天審訊，初選時參選新東的被告柯耀林，繼續傳召初選期間的選舉經理陳展浚作供。陳於控方盤問稱，柯憂遭人攻擊才沒有移除「墨落無悔」聲明，陳否認柯有意跟從聲明內容，他指柯在《國安法》生效後，他曾審視傳單內容，在用字上亦更小心。

陳又指，柯沒有移除「墨落無悔」聲明，因擔心遭人攻擊柯退縮。控方則指出，柯保留「墨落無悔」聲明並非因為害怕遭別人攻擊，而柯發布聲明是因為有意跟從聲明內容。陳否認說法，並指柯沒有移除聲明，因柯與團隊認為《國安法》生效前發生的事不會被追究，故沒審視或移除《國安法》前的所為。聆訊明（17日）續，另一不認罪被告李予信將出庭自辯。