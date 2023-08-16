熱門搜尋:
美食博覽 銀色債券 暑假活動 消委會 居屋2023 親海駅II 微辣 林襄 姜濤 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
本地
2023-08-16 18:00:41

47人初選案｜稱害怕移除《墨落無悔》聲明會遭受攻擊 選舉經理指柯耀林無意跟從聲明內容

分享：
24900147_164740394134174_6399432785648195910_n_0.jpg

47人初選案｜稱害怕移除《墨落無悔》聲明會遭受攻擊 選舉經理指柯耀林無意跟從聲明內容 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(16日)展開第107天審訊，初選時參選新東的被告柯耀林，繼續傳召初選期間的選舉經理陳展浚作供。陳於控方盤問稱，柯憂遭人攻擊才沒有移除「墨落無悔」聲明，陳否認柯有意跟從聲明內容，他指柯在《國安法》生效後，他曾審視傳單內容，在用字上亦更小心。

陳又指，柯沒有移除「墨落無悔」聲明，因擔心遭人攻擊柯退縮。控方則指出，柯保留「墨落無悔」聲明並非因為害怕遭別人攻擊，而柯發布聲明是因為有意跟從聲明內容。陳否認說法，並指柯沒有移除聲明，因柯與團隊認為《國安法》生效前發生的事不會被追究，故沒審視或移除《國安法》前的所為。聆訊明（17日）續，另一不認罪被告李予信將出庭自辯。

法官質疑控方盤問方式　批無助舉證、亳無用處

控方開庭先向陳展浚展示柯耀林的facebook帖文，談及國安法公布後，「我知道參選甚至如果當選，已經一半踏入監牢」。控方問陳展浚，為何柯耀林認為自己會違法。法官陳慶偉隨即打斷，指示控方問下一條問題。

控方隨即改問，柯耀林有否向陳展浚表明他提倡「攬炒」。陳官明言是很差的問題，另一法官李運騰則指，上述問題亳無用處，無助控方舉證。陳官改問，柯耀林有否表明他不支持攬炒。陳展浚回答，團隊內部通過和衛生服務界的劉凱文合作，表達反對攬炒的立場，「地區直選就唔方便用咁直接的方法」。

47人初選案報道一覽

第一日第二日第三日第四日第五日第六日第七日第八日第九日第十日第十一日第十二日第十三日第十四日第十五日第十六日第十七日第十八日第十九日第二十日第二十一日第二十二日第二十三日第二十四日第二十五日第二十六日第二十七日第二十八日第二十九日第三十日第三十一日第三十二日第三十三日第三十四日第三十五日第三十六日第三十七日第三十八日第三十九日第四十日第四十一日第四十二日第四十三日第四十四日第四十五日第四十六日第四十七日第四十八日第四十九日第五十日第五十一日第五十二日第五十三日第五十四日第五十五日第五十六日第五十七日第五十八日第五十九日第六十日第六十一日第六十二日第六十三日第六十四日第六十五日第六十六日第六十七日第六十八日第六十九日第七十日第七十一日第七十二日第七十三日第七十四日第七十五日第七十六日第七十七日第七十八日第七十九日第八十日第八十一日第八十二日第八十三日第八十四日第八十五日第八十六日第八十七日第八十八日第八十九日第九十日第九十一日第九十二日第九十三日第九十四日第九十五日第九十六日第九十七日第九十八日第九十九日第一百日第一百零三日第一百零四日第一百零五日第一百零六日

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受