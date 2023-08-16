47人初選案｜稱害怕移除《墨落無悔》聲明會遭受攻擊 選舉經理指柯耀林無意跟從聲明內容

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(16日)展開第107天審訊，初選時參選新東的被告柯耀林，繼續傳召初選期間的選舉經理陳展浚作供。陳於控方盤問稱，柯憂遭人攻擊才沒有移除「墨落無悔」聲明，陳否認柯有意跟從聲明內容，他指柯在《國安法》生效後，他曾審視傳單內容，在用字上亦更小心。
陳又指，柯沒有移除「墨落無悔」聲明，因擔心遭人攻擊柯退縮。控方則指出，柯保留「墨落無悔」聲明並非因為害怕遭別人攻擊，而柯發布聲明是因為有意跟從聲明內容。陳否認說法，並指柯沒有移除聲明，因柯與團隊認為《國安法》生效前發生的事不會被追究，故沒審視或移除《國安法》前的所為。聆訊明（17日）續，另一不認罪被告李予信將出庭自辯。
法官質疑控方盤問方式 批無助舉證、亳無用處
控方開庭先向陳展浚展示柯耀林的facebook帖文，談及國安法公布後，「我知道參選甚至如果當選，已經一半踏入監牢」。控方問陳展浚，為何柯耀林認為自己會違法。法官陳慶偉隨即打斷，指示控方問下一條問題。
控方隨即改問，柯耀林有否向陳展浚表明他提倡「攬炒」。陳官明言是很差的問題，另一法官李運騰則指，上述問題亳無用處，無助控方舉證。陳官改問，柯耀林有否表明他不支持攬炒。陳展浚回答，團隊內部通過和衛生服務界的劉凱文合作，表達反對攬炒的立場，「地區直選就唔方便用咁直接的方法」。
47人初選案報道一覽
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