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2023-08-17 17:57:01

47人初選案｜李予信稱沒想過參選立法會 出席公民黨記招只是呼籲選民登記

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李予信周日打泰拳時受傷，現正留院觀察。(資料圖片／蘇文傑攝)

47人初選案｜李予信稱沒想過參選立法會 出席公民黨記招只是呼籲選民登記。(資料圖片／蘇文傑攝)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(17日)展開第108天審訊，已解散的公民黨前東區區議員李予信首日出庭自辯。李供稱，出席公民黨記招前沒想過參選立法會，李認為記招是傳遞政府要聆聽民意及呼籲選民登記的訊息。

李予信指他於2020年3月25日出席公民黨記者會時，不知道黨內在記招前約一周曾開會討論，他在記招前一天才接獲秘書處女職員來電，著李出席呼籲選民登記的記招，但沒提及詳細內容，對方又指李毋須發言。李供稱，自己是新任區議員，選民登記屬地區工作，於是很快便答應出席。他又指，當天他持卡牌站在後排，卡牌寫著「35+議會過半 實現五大訴求」，但他當時無發言。

公民黨記者會發言者表達「混合」信息  對否決財政預算案信息混亂

對於公民黨曾在記者會談及否決預算案，李予信表示當時得到「混合的信息」，例如郭家麒一方面稱有責任否決不合理撥款，另一方面又假設預算案的內容合理，「哪怕選到35席定40席，其實都會支持」。李予信又指，他在公民黨的核心小組會議甚少發言，猶如公司新員工進入高層的房間。

李予信又表示，記者會發言者用上反對所有議案的字眼，郭家麒更指如果撥款「胡亂」納入警察開支，議員有責任否決；同一時間，郭家麒亦指如果預算案獲市民支持，公民黨都會支持，在席的林瑞華又指要爭取業界撥款，「所以我會形容，記者會的信息是混合的」。

檢討會主要討論發表文章的內容  核心小組會議上只是「坐喺度」

3月30日，公民黨負責籌備立會選舉的「心戰室核心小組」開會，並檢討記招，李稱因他有份出席記招，並有機會在立會選舉中做「樁腳」，故需出席該內部會議。相關會議紀錄顯示，與會者同意「透過發表文章，進一步展示星期三記招的論述」。李稱當時社會上有人提倡議會「無用」，因此該日主要討論如何透過文章彰顯議會價值。

李稱這是他首次出席「核心小組」會議，猶如：「一個新入公司嘅員工入咗一個高層嘅會議咁。」時任立會議員在會上討論立會層面「大事」，他只是「坐喺度」，直至後期才發言。他認為，開記招後向公眾交代黨的論述屬「平常」工作。

47人初選案報道一覽

第一日第二日第三日第四日第五日第六日第七日第八日第九日第十日第十一日第十二日第十三日第十四日第十五日第十六日第十七日第十八日第十九日第二十日第二十一日第二十二日第二十三日第二十四日第二十五日第二十六日第二十七日第二十八日第二十九日第三十日第三十一日第三十二日第三十三日第三十四日第三十五日第三十六日第三十七日第三十八日第三十九日第四十日第四十一日第四十二日第四十三日第四十四日第四十五日第四十六日第四十七日第四十八日第四十九日第五十日第五十一日第五十二日第五十三日第五十四日第五十五日第五十六日第五十七日第五十八日第五十九日第六十日第六十一日第六十二日第六十三日第六十四日第六十五日第六十六日第六十七日第六十八日第六十九日第七十日第七十一日第七十二日第七十三日第七十四日第七十五日第七十六日第七十七日第七十八日第七十九日第八十日第八十一日第八十二日第八十三日第八十四日第八十五日第八十六日第八十七日第八十八日第八十九日第九十日第九十一日第九十二日第九十三日第九十四日第九十五日第九十六日第九十七日第九十八日第九十九日第一百日第一百零三日第一百零四日第一百零五日第一百零六日第一百零七日

 

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