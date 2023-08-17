47人初選案｜李予信稱沒想過參選立法會 出席公民黨記招只是呼籲選民登記

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(17日)展開第108天審訊，已解散的公民黨前東區區議員李予信首日出庭自辯。李供稱，出席公民黨記招前沒想過參選立法會，李認為記招是傳遞政府要聆聽民意及呼籲選民登記的訊息。

李予信指他於2020年3月25日出席公民黨記者會時，不知道黨內在記招前約一周曾開會討論，他在記招前一天才接獲秘書處女職員來電，著李出席呼籲選民登記的記招，但沒提及詳細內容，對方又指李毋須發言。李供稱，自己是新任區議員，選民登記屬地區工作，於是很快便答應出席。他又指，當天他持卡牌站在後排，卡牌寫著「35+議會過半 實現五大訴求」，但他當時無發言。

公民黨記者會發言者表達「混合」信息 對否決財政預算案信息混亂

對於公民黨曾在記者會談及否決預算案，李予信表示當時得到「混合的信息」，例如郭家麒一方面稱有責任否決不合理撥款，另一方面又假設預算案的內容合理，「哪怕選到35席定40席，其實都會支持」。李予信又指，他在公民黨的核心小組會議甚少發言，猶如公司新員工進入高層的房間。

李予信又表示，記者會發言者用上反對所有議案的字眼，郭家麒更指如果撥款「胡亂」納入警察開支，議員有責任否決；同一時間，郭家麒亦指如果預算案獲市民支持，公民黨都會支持，在席的林瑞華又指要爭取業界撥款，「所以我會形容，記者會的信息是混合的」。