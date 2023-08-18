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2023-08-18 16:51:21

47人初選案｜李予信稱曾被公民黨拒出選超區　因非法集結被捕獲重新支持

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47人初選案｜李予信稱曾被公民黨拒出選超區　因非法集結被捕獲重新支持(資料圖片)

47人初選案｜李予信稱曾被公民黨拒出選超區　因非法集結被捕獲重新支持(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(18)展開第109天審訊，已解散的公民黨前東區區議員李予信第二日出庭自辯他指曾於20205月申請透過公民黨的徵召機制競選超級區議會議席，他指當時希望獲公民黨全額資助約40萬元的初選競選經費，但公民黨只願意資助7萬元。至到6月初，李予信接獲時任公民黨副主席賴仁彪通知其申請不成功，指公民黨無法滿足其競選的財政要求。

至到2020612日，李予信指當時到銅鑼灣觀察示威，以非法集結罪被捕。他事後獲得賴仁彪通知，被捕一事引起黨內高層關注，庭上展示公民黨社交群組訊息，執委會指李予信的無理拘捕事件獲得極大關注，有「有心人」願意捐款支持他參選，所以公民黨重新考慮支持他參選。

李予信指與黨內否決預算案撥款的立場有別

李予信作供時又指，曾向時任公民黨立法會議員譚文豪表明，自己與公民黨否決所有財政預算案撥款的立場有別，他指「簡單嚟講我係要錢」。辯方展示李予信當時的競選單張，當中有否決財政預算案字眼，李予信則解釋內容是公民黨的公用格式。

 47人初選案報道一覽 

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