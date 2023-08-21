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2023-08-21 18:26:11

47人初選案｜李予信指獲黨魁楊岳橋指示報名參加港島區直選 否認做鄭達鴻「Plan B」

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47人初選案｜李予信稱曾被公民黨拒出選超區　因非法集結被捕獲重新支持(資料圖片)

47人初選案｜李予信指獲黨魁楊岳橋指示報名參加港島區直選 否認做鄭達鴻「Plan B」 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(21日)展開第110天審訊，已解散的公民黨前東區區議員李予信繼續出庭自辯。他供稱於2020年7月中在超區初選落敗、宣布不參與立法會選舉後，7 月底獲公民黨黨魁楊岳橋指示，報名參加立法會港島區直選；

當時李予信完成報名手續，他在大堂折返告訴辦事處職員，「想收返」剛遞交的提名表，但對方拒絕稱只接受正式退選申請。李及後向楊岳橋交代，楊吩咐李返回辦公室再作商討，惟同晚公民黨召開記招，故沒時間討論。事後，李得知鄭達鴻競選團隊的一名成員也參加香港島選區，但李不知該名成員是否鄭的「Plan B」，李自言不是鄭的「Plan B」。

公民黨就否決財案定下莊嚴承諾  李予信認為不一定要兌現

在控方盤問下，李予信確認楊岳橋曾代表公民黨發言許下莊嚴承諾，表明否決議案。法官陳慶偉一度問李是否該黨的忠實粉絲及黨員，李表示目前已非黨員。陳官形容，楊作出承諾的意思是不能輕言，否則失信於選民，李供稱未必需要兌現。陳官又稱無意貶損李予信，但如果沒有公民黨的話，李可謂無名小卒（nobody），李表示同意。李承認獲得公民黨的財政資助，他會有相應責任，公民黨亦期望李支持該黨主張。

陳官問公民黨資助李參選，李是否需要對黨負責？李同意，但認為當初他向黨內講述政綱，亦有講及他將會在議會內爭取撥款，黨願意提供資助，即是支持其所持有的政綱及理念，無論政府是否回應五大訴求，他都會按照自己意向投票。

 47人初選案報道一覽 

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