47人初選案｜李予信完成作供 稱公民黨要求口徑一致但非須跟從

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(22日)展開第111天審訊，已解散的公民黨前東區區議員李予信繼續出庭自辯。李予信承認其黨不支持攬炒，但又要否決財政預算案，兩者存在矛盾，又指黨雖然要求否決預算案黨要「統一口徑」，但無約束力，沒有強制參選人必須跟隨。

李予信又透露黨也有為他度身訂製筆記，以便黨的參選人能「統一口徑」，他又形容黨的立場是有彈性但模糊。法官不禁質疑，既然「統一口徑」並非必須跟隨，這還有何意義？李說「統一口徑」是要展示黨的態度，參選人仍可視乎其身份、代表業界及各區選情而臨場發揮。李予信完成作供，余慧明將於明（23日）日出庭作證。