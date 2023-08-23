47人初選案｜余慧明開始作供 稱不知「35+」概念源於戴耀廷

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(23日)展開第112天審訊，最後一名不認罪被告、「醫管局員工陣線」前主席余慧明首日出庭作供。她作供指，在2020年新冠疫情初期帶領「醫管局員工陣線」組織罷工，爭取政府全面封關，政府和醫管局沒回應訴求，令她明白要有足夠話語權，因此決定參選立法會。

辯方律師展示她在2020年3月底發表題為「踏上這攬炒路途」文章，問她「攬炒」是甚麼意思，余慧明指意思是即使自己利益受損，都會用所有合法方法爭取五大訴求。余慧明又指，沒有看過戴耀廷和區諾軒發表的文章。

稱疫情罷工在4000多票反對對3000多票贊成下結束

余慧明指，2020年初因為出現疫情故醫管局員工陣線發起工業行動爭取封關，希望保障香港市民性命安全，並保護香港醫療系統避免崩潰，然而工會先後發公開信、邀請局長和特首對話卻被拒，工會發起投票是否延續罷工，最終在4,000多票反對對3,000多票贊成下結束罷工。

余慧明透露罷工第二日希望與特首對話當晚，收到一位中間人較接近民主派的醫生林正財訊息，表示會將全面封關訴求包裝成禁止由世衞公布高危地方旅客出入香港，重新向政府推銷，工會當時認為可以接受。余慧明指惟翌日政策出台後變成內地訪港人士須接受14日隔離措施，與工會預期有落差，遂繼續工業行動爭取訴求。