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2023-08-23 18:39:20

47人初選案｜余慧明開始作供 稱不知「35+」概念源於戴耀廷

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醫管局員工陣線2020年2月曾發起醫護罷工，圖為前主席余慧明。(資料圖片／蘇文傑攝)

醫管局員工陣線2020年2月曾發起醫護罷工，圖為前主席余慧明。(資料圖片／蘇文傑攝)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(23日)展開第112天審訊，最後一名不認罪被告、「醫管局員工陣線」前主席余慧明首日出庭作供。她作供指，在2020年新冠疫情初期帶領「醫管局員工陣線」組織罷工，爭取政府全面封關，政府和醫管局沒回應訴求，令她明白要有足夠話語權，因此決定參選立法會。

辯方律師展示她在2020年3月底發表題為「踏上這攬炒路途」文章，問她「攬炒」是甚麼意思，余慧明指意思是即使自己利益受損，都會用所有合法方法爭取五大訴求。余慧明又指，沒有看過戴耀廷和區諾軒發表的文章。

稱疫情罷工在4000多票反對對3000多票贊成下結束

余慧明指，2020年初因為出現疫情故醫管局員工陣線發起工業行動爭取封關，希望保障香港市民性命安全，並保護香港醫療系統避免崩潰，然而工會先後發公開信、邀請局長和特首對話卻被拒，工會發起投票是否延續罷工，最終在4,000多票反對對3,000多票贊成下結束罷工。

余慧明透露罷工第二日希望與特首對話當晚，收到一位中間人較接近民主派的醫生林正財訊息，表示會將全面封關訴求包裝成禁止由世衞公布高危地方旅客出入香港，重新向政府推銷，工會當時認為可以接受。余慧明指惟翌日政策出台後變成內地訪港人士須接受14日隔離措施，與工會預期有落差，遂繼續工業行動爭取訴求。

余稱若無足夠話語權   當權者是不會理會他們

罷工第三日，余號召工會會員到醫管局總部尋求與高層對話，但被拒諸門外，「我哋感到極度失望同唔甘心，但係我哋認為喺當時已經冇辦法爭取到進一步嘅封關，同時我哋都了解有啲會員擔心病人、同埋放唔低喺病房繼續作戰嘅同事」。於是工會發起表決，最終反對繼續罷工的會員多於贊成，工會順應民主投票結果，結束罷工，「呢個令我明白一個道理，如果我冇足夠嘅話語權，當權者、政權係唔會理我嘅。」

余又指，她決定參選立法會另一原因，是基於她在2019年見證政府對市民訴求視若無睹，只用武力打壓示威者。法官李運騰追問，她是否認為政府不聽民意，惟有作出脅迫？余指出政府不聽民意的理由，是因為政府不是民選，「我嘅睇法係，要有足夠嘅話語權，佢先會望到你」。

47人初選案報道一覽 

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