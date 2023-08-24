47人初選案｜稱共同綱領對她而言並無意思 余慧明：簽《墨落無悔》聲明為展堅定意志

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(24日)展開第113天審訊，最後一名不認罪被告、「醫管局員工陣線」前主席余慧明繼續出庭作供。余慧明稱簽署「墨落無悔」聲明是為了向選民展示堅定意志，並指她無出席協調會議，聲明提及共同綱領一事對她而言並沒有意思。

另外，余慧明又表示，《港區國安法》沒有經本地諮詢而立法，有人形容屬「攬炒」，她主張是「中共單方面炒香港人」，猶如向港人開戰。她又指，即使很多港人不贊成國安法實施，「香港政府無將依個意見表達畀中央」。法官李運騰聞言表示，報章上每天都有不支持國安法的意見（it’s in the newspaper everyday）。

曾撰文籲準備與中共一戰 余稱為表達決心無關閉溝通之門

余慧明曾在Facebook撰寫文章，她在文內提過，實施國安法是「中共單方面炒熟港人」，又曾籲港人「奮力迎戰」，又呼籲人要做好準備，「與中共背水一戰」等。余同意她沒有在文章內，明確指出其願意談判的想法，因為她要表達其決心，亦認為別人不會覺得她是沒有談判的餘地，強調她不會關閉「溝通大門」，只是不想將其談判策略「擺埋出來畀人睇」。

法官陳仲衡指，留意到文中寫到：「中共已按捺不住直接炒熟香港人……」問余使用「炒熟」一詞，會否引起對中共憎恨？余說國安法實施後，可引致外資嚇怕、造成經濟不穩定、香港國際聲譽受損等後果，有人形容是「攬炒」，但她認為是「中共單方面炒熟香港人」。