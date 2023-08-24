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2023-08-24 18:13:32

47人初選案｜稱共同綱領對她而言並無意思 余慧明：簽《墨落無悔》聲明為展堅定意志

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醫管局員工陣線2020年2月曾發起醫護罷工，圖為前主席余慧明。(資料圖片／蘇文傑攝)

醫管局員工陣線2020年2月曾發起醫護罷工，圖為前主席余慧明。(資料圖片／蘇文傑攝)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(24日)展開第113天審訊，最後一名不認罪被告、「醫管局員工陣線」前主席余慧明繼續出庭作供。余慧明稱簽署「墨落無悔」聲明是為了向選民展示堅定意志，並指她無出席協調會議，聲明提及共同綱領一事對她而言並沒有意思。

另外，余慧明又表示，《港區國安法》沒有經本地諮詢而立法，有人形容屬「攬炒」，她主張是「中共單方面炒香港人」，猶如向港人開戰。她又指，即使很多港人不贊成國安法實施，「香港政府無將依個意見表達畀中央」。法官李運騰聞言表示，報章上每天都有不支持國安法的意見（it’s in the newspaper everyday）。

曾撰文籲準備與中共一戰  余稱為表達決心無關閉溝通之門

余慧明曾在Facebook撰寫文章，她在文內提過，實施國安法是「中共單方面炒熟港人」，又曾籲港人「奮力迎戰」，又呼籲人要做好準備，「與中共背水一戰」等。余同意她沒有在文章內，明確指出其願意談判的想法，因為她要表達其決心，亦認為別人不會覺得她是沒有談判的餘地，強調她不會關閉「溝通大門」，只是不想將其談判策略「擺埋出來畀人睇」。

法官陳仲衡指，留意到文中寫到：「中共已按捺不住直接炒熟香港人……」問余使用「炒熟」一詞，會否引起對中共憎恨？余說國安法實施後，可引致外資嚇怕、造成經濟不穩定、香港國際聲譽受損等後果，有人形容是「攬炒」，但她認為是「中共單方面炒熟香港人」。

若政府不回應訴求會投反對票  余：強調反抗不一定要用暴力

法官陳慶偉認為，余的文章似乎與戴耀廷《攬炒十部曲》的理念相似。余表示，她當時沒看過戴的文章，她希望透過文章展示其不易退讓的決心，但不會將其談判策略「擺埋出來畀人睇」。法官陳仲衡則問，如果政府不肯回應訴求，余會否如文中所講「全面反枱」或「迫使政權解散」？余指她會，並說：「我認為投下一票反對票係無錯嘅。」

針對文章末段籲人做好準備「與中共的背水一戰」，余解釋她絕非鼓吹市民上街，其代表大律師即問，余是否鼓勵暴力示威？法官即打斷指，控罪沒有指控余鼓吹暴力，著大律師就這項議題發問，否則便是：「一個棘手問題（a can of worms）」。大律師其後澄清，他是聽錯答案才會這樣提問。

47人初選案報道一覽 

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