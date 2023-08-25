47人初選案｜稱衞生服務界從未談及預算案問題 余慧明：無與他人協議當選後行動

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(25日)展開第114天審訊，最後一名不認罪被告、「醫管局員工陣線」前主席余慧明繼續出庭作供。她確認在初選投票日後戴耀廷在衞服界群組首次提及預算案的事，余指衞生服務界從未提及財政預算案的問題；她與其他人沒有協議一旦當選立法會議員後的行動。
參選初選衞生服務界的余慧明今日接受主問，其大律師石書銘指，戴耀廷在2020年7月14日首次在衞服界的WhatsApp群組發出訊息，提及「不提否決每一個議案」。余又稱，她沒與其他初選參與者協議過當選後的行動。至於被指是組織者的吳政亨發起的「三投三不投」，余稱她在2020年7月才聽聞，沒有深究內容，余解釋因要工作及加上競選活動，連私人時間也沒了，「真係冇去深究呢個唔關初選事嘅program」。
自稱與抗爭派不相熟 不知中聯辦曾稱初選或違法
法官陳慶偉關注，當日初選投票結果已公布，之後或要舉行民調，問余是否認為「35+」計劃仍然繼續。余回應指計劃經已完結，其後的協調工作只是處理計劃的「爛攤子」，她又補充從庭上證供始知「有手尾」，她亦沒留意戴耀廷當時表示會「休息」。
余慧明供稱，她或團體收到邀請出席2020年7月15日舉行的抗爭派記者會，余認為該派系的抗爭意志較堅定，和主流泛民有分別，於是答應。余自言和抗爭派不太相熟，當日到場獨自坐在一旁，雖然部分出席者曾為余造勢大會「站台」，他們稱不上朋友，並無對方電話聯絡。余預料記者會上讀出聲明或新聞稿，但不肯定有否獲邀參與草擬聲明。她又在庭上解釋，由於民主派並無共同協議，她才出此言，她又指和組織者以及其他參選人，均無協議進入議會後做甚麼，她亦沒深究與初選無關的「三投三不投」運動。
47人初選案報道一覽
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