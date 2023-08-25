47人初選案｜稱衞生服務界從未談及預算案問題 余慧明：無與他人協議當選後行動

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(25日)展開第114天審訊，最後一名不認罪被告、「醫管局員工陣線」前主席余慧明繼續出庭作供。她確認在初選投票日後戴耀廷在衞服界群組首次提及預算案的事，余指衞生服務界從未提及財政預算案的問題；她與其他人沒有協議一旦當選立法會議員後的行動。

參選初選衞生服務界的余慧明今日接受主問，其大律師石書銘指，戴耀廷在2020年7月14日首次在衞服界的WhatsApp群組發出訊息，提及「不提否決每一個議案」。余又稱，她沒與其他初選參與者協議過當選後的行動。至於被指是組織者的吳政亨發起的「三投三不投」，余稱她在2020年7月才聽聞，沒有深究內容，余解釋因要工作及加上競選活動，連私人時間也沒了，「真係冇去深究呢個唔關初選事嘅program」。