47人初選案｜最後一名被告余慧明完成作供　暫定11.27結案陳詞

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今日(28日)展開第115日審訊，最後一名不認罪被告、「醫管局員工陣線」前主席余慧明完成作供，這意味著初選案所有被告完成作供，法庭暫定11月27日開始結案陳詞，預計需時兩至三星期。
47人初選案｜指否決《預算案》是合法合理手段
余慧明繼續接受控方盤問，控方問余慧明是否知悉初選發起人戴耀廷曾在社交平台和報章發表文章表達對否決《預算案》和「攬炒」的看法，她指不知道。其後控方又引余撰寫《踏上這攬炒旅程》文章，指提及爭取「五大訴求」時，願用任何合法方法，增加政府拒聽民意的代價。余慧明確認，願意及會用合法方法爭取，被主控萬德豪問及否決《預算案》是否為爭取「五大訴求」的合法手段時，她指稱是合法、合理的手段。
47人初選案｜否認串謀無差別否決或有意顛覆政權
主控萬德豪其後展示余慧明發布《墨落無悔》Facebook 帖文，指余是否知悉簽署同意當選後否決《預算案》時，余慧明指簽署《墨落無悔》是表達自己立場，聲明的用字不含會聯同他人一同運用《基本法》賦予的否決權意思。她認同，「攬炒」議會，爭取35 席是手段，全面否決政府議案是目的，惟強調最終目的是「再共同建構重光後的香港，真正落實到「港人治港，高度自治」。
控方其後展示余慧明接受網媒訪問的片段，問她在《國安法》實施後有關否決政府議案的立場是否仍沒有改變，余慧明同意，指自己不認為爭取五大訴求是違法，法官李運騰追問她是否認為自己爭取訴求所用的手段都是合法，余慧明亦表示認同，不過她不同意自己有意顛覆國家政權。
隨著案中最後一名被告完成作供，加上部分不認罪的被告，包括林卓廷、黃碧雲、楊雪盈等選擇不作供，控辯雙方已完成舉證，法庭暫定押後至11月27日開始結案陳詞。至今民主派初選案已經歷115日審訊，此案原先預料需時90日審理。
47人初選案報道一覽
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