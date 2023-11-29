47人初選案｜結案陳詞開始料需時10日　控方指「非法手段」不一定涉武力

47名民主派「35+」初選案，被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，案件今早(29日)在西九龍裁判法院開始結案陳詞。控方表示，所謂的「非法手段」，武力並非必要元素，現今社會使用社交媒體造謠，已能危害國家安全，強調被告是否知道自己犯法亦不是關鍵。結案陳詞預計需時10日。

指 社交媒體造謠已能危害國安

在庭上，控方代表、副刑事檢控專員萬德豪圍繞控罪中「非法手段」提出爭議，他指「串謀計劃」的重要條款，是各被告同意對任何《財政預算案》公共開支均無差別地否決，以迫使特首解散立法會及或令其請辭，認為「串謀計劃」是以武力或要脅武力以外的非法手段，目的是顛覆國家政權，要求法庭寬鬆解讀，「非法手段」不一定要是刑事行為，被告是否知道自己犯法亦非關鍵。

法官李運騰質疑，《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」，是針對政府架構和政治制度，所涉及的非法手段是否必然要涉及暴力。控方回應指，現今社會使用社交媒體造謠已能危害國家安全，認為武力並非必要元素，又反駁辯方所謂分裂國家罪條文才包含非武力手段的說法是詮釋不當，有違原意，收窄條文合理性。民主派初選案共有47名被告，其中16人否認控罪。