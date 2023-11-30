47人初選案｜辯方：梁國雄鄭達鴻無意圖執行串謀協議　不應視為共謀者

47名民主派「35+」初選案，被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，案件今日(29日)在西九龍裁判法院展開117天審訊。在庭上，控辯雙方繼續作口頭結案陳詞。資深大狀潘熙代表鄭達鴻及梁國雄陳詞指，串謀協議計劃不可能實現，兩名被告沒意圖執行，不應被視為串謀協議中的共謀者之一。

辯方指，控方無法證明被告鄭達鴻及梁國雄所屬的選區，候選人之間有串謀協議存在，就算被告間有協議存在，控方亦未能證明2人有意圖參與串謀，而若被告沒意圖去實踐串謀行為，則不可能成為串謀協議中的共謀者，民主派在2020年立法會選舉中，根本不可能取得「35+」議席，又指《基本法》有條款列明當《預算案》被否決，特首可申請「臨時撥款」。