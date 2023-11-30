47人初選案｜辯方：梁國雄鄭達鴻無意圖執行串謀協議　不應視為共謀者

47名民主派「35+」初選案，被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，案件今日(29日)在西九龍裁判法院展開117天審訊。在庭上，控辯雙方繼續作口頭結案陳詞。資深大狀潘熙代表鄭達鴻及梁國雄陳詞指，串謀協議計劃不可能實現，兩名被告沒意圖執行，不應被視為串謀協議中的共謀者之一。
辯方指，控方無法證明被告鄭達鴻及梁國雄所屬的選區，候選人之間有串謀協議存在，就算被告間有協議存在，控方亦未能證明2人有意圖參與串謀，而若被告沒意圖去實踐串謀行為，則不可能成為串謀協議中的共謀者，民主派在2020年立法會選舉中，根本不可能取得「35+」議席，又指《基本法》有條款列明當《預算案》被否決，特首可申請「臨時撥款」。
鄒家成一方就指控方「非法」概念太過廣闊
法官李運騰質疑，就算辯方的說法是對的，特首可申請「臨時撥款」，但「臨時撥款」亦有別於完整的《財政預算案》，難道不是《港區國安法》條文所指的「嚴重干擾或阻撓」？辯方回應指，不會說到那麼遠。
另一被告鄒家成一方就指，發起《墨落無悔》僅針對戴耀廷宣布毋須簽文件，表達失望及無力，其他人加入只表示抱有相同情感，並非達成協議，批判控方解釋「其他非法手段」中「非法」概念太過廣闊，只以《國安法》為作尚方寶劍。
47人初選案報道一覽
第一日、第二日、第三日、第四日、第五日、第六日、第七日、第八日、第九日、第十日、第十一日、第十二日、第十三日、第十四日、第十五日、第十六日、第十七日、第十八日、第十九日、第二十日、第二十一日、第二十二日、第二十三日、第二十四日、第二十五日、第二十六日、第二十七日、第二十八日、第二十九日、第三十日、第三十一日、第三十二日、第三十三日、第三十四日、第三十五日、第三十六日、第三十七日、第三十八日、第三十九日、第四十日、第四十一日、第四十二日、第四十三日、第四十四日、第四十五日、第四十六日、第四十七日、第四十八日、第四十九日、第五十日、第五十一日、第五十二日、第五十三日、第五十四日、第五十五日；第五十六日、第五十七日、第五十八日、第五十九日、第六十日、第六十一日、第六十二日、第六十三日、第六十四日、第六十五日、第六十六日、第六十七日、第六十八日、第六十九日、第七十日、第七十一日、第七十二日、第七十三日、第七十四日、第七十五日、第七十六日、第七十七日、第七十八日、第七十九日、第八十日、第八十一日、第八十二日、第八十三日、第八十四日、第八十五日、第八十六日、第八十七日、第八十八日、第八十九日、第九十日、第九十一日、第九十二日、第九十三日、第九十四日、第九十五日、第九十六日、第九十七日、第九十八日、第九十九日、第一百日、第一百零三日、第一百零四日、第一百零五日、第一百零六日、第一百零七日、第一百零八日、第一百零九日、第一百一十日、第一百一十一日、第一百一十二日、第一百一十三日、第一百一十四日、第一百一十五日、第一百一十六日