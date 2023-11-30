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2023-11-30 18:18:20

47人初選案｜辯方：梁國雄鄭達鴻無意圖執行串謀協議　不應視為共謀者

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左梁國雄，右鄭達鴻。(資料圖片/鄭達鴻fb圖)

左梁國雄，右鄭達鴻。(資料圖片/鄭達鴻fb圖)

47名民主派35+」初選案，被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，案件今日(29)在西九龍裁判法院展開117天審訊。在庭上，控辯雙方繼續作口頭結案陳詞。資深大狀潘熙代表鄭達鴻及梁國雄陳詞指，串謀協議計劃不可能實現，兩名被告沒意圖執行，不應被視為串謀協議中的共謀者之一。

辯方指，控方無法證明被告鄭達鴻及梁國雄所屬的選區，候選人之間有串謀協議存在，就算被告間有協議存在，控方亦未能證明2人有意圖參與串謀，而若被告沒意圖去實踐串謀行為，則不可能成為串謀協議中的共謀者，民主派在2020年立法會選舉中，根本不可能取得「35+」議席，又指《基本法》有條款列明當《預算案》被否決，特首可申請「臨時撥款」。

另一被告鄒家成。(資料圖片)

另一被告鄒家成。(資料圖片)

鄒家成一方就指控方「非法」概念太過廣闊

法官李運騰質疑，就算辯方的說法是對的，特首可申請「臨時撥款」，但「臨時撥款」亦有別於完整的《財政預算案》，難道不是《港區國安法》條文所指的「嚴重干擾或阻撓」？辯方回應指，不會說到那麼遠。

另一被告鄒家成一方就指，發起《墨落無悔》僅針對戴耀廷宣布毋須簽文件，表達失望及無力，其他人加入只表示抱有相同情感，並非達成協議，批判控方解釋「其他非法手段」中「非法」概念太過廣闊，只以《國安法》為作尚方寶劍。

47人初選案報道一

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