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2023-12-04 17:34:35

47人初選案｜歷時118日審訊完成　官押後裁決料需3至4個月

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西九龍裁判法院。

西九龍裁判法院。(資料圖片)

47名民主派人士「35+」初選案，被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，案件今日(4)在西九龍裁判法院進入第118天審訊，並在下午完成控辯雙方的結案陳詞，至此歷時118日審訊正式完結，比起原本預計的90日審訊還要長。法官稱會盡快處理裁決，初步預計需要34個月。

李予信代表律師：顛覆政權「非法手段」元素應涉武力

在庭上，代表公民黨李予信的大律師關文渭陳詞時，引述顛覆國家政權罪的條文，指控方立場是「非法手段」毋須涵蓋武力，而人大常委會將顛覆政權罪分為3個類別，即「採用武力、威脅使用武力和其他非法手段」，當中「其他非法手段」應按「陳俊傑案」下的「同類原則」理解，所謂「非法手段」必須包含物理強迫含意，強調僅有顛覆意圖而沒有武力手段，被告就不應被定罪，否則條文就毋須同時冗長地列出「以武力、威脅使用武力」字眼

他認為條文中列出「以武力、威脅使用武力」，是用於讓人理解何謂「非法手段」；而按「同類原則」，「非法手段」的意思應涵蓋武力。

官質疑引電腦病毒攻擊是否屬「顛覆」

法官陳慶偉舉例問，如有人使用電腦病毒攻擊政府系統，或釋放化學病毒、新冠病毒等，是否亦不屬「非法手段」，沒有干犯「顛覆國家政權」罪，辯方大律師關文渭表示，指有關行為應是涉及恐怖活動的行為，但非顛覆國家政權罪。

在控辯雙方完成結案陳詞後，法官宣布押後裁決，至此歷時118日審訊正式完結。47人民主派初選案中，16名被告不認罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明。

47人初選案報道一

第十第十第十第十第十第十第十第十第十第二第二十第二十第二十第二十第二十第二十第二十第二十第二十第三第三十第三十第三十第三十第三十第三十第三十第三十第三十第四第四十第四十第四十第四十第四十第四十第四十第四十第四十第五第五十第五十第五十第五十第五十第五十第五十第五十第五十第六第六十第六十第六十第六十第六十第六十第六十第六十第六十第七第七十第七十第七十第七十第七十第七十第七十第七十第七十第八第八十第八十第八十第八十第八十第八十第八十第八十第八十第九第九十第九十第九十第九十第九十第九十第九十第九十第九十第一第一百零第一百零第一百零第一百零第一百零第一百零第一百零第一百一第一百一十第一百一十第一百一十第一百一十第一百一十五第一百一十六日第一百一十七日

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