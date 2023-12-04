47人初選案｜歷時118日審訊完成　官押後裁決料需3至4個月

47名民主派人士「35+」初選案，被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，案件今日(4日)在西九龍裁判法院進入第118天審訊，並在下午完成控辯雙方的結案陳詞，至此歷時118日審訊正式完結，比起原本預計的90日審訊還要長。法官稱會盡快處理裁決，初步預計需要3至4個月。

李予信代表 律師： 顛覆政權「非法手段」元素應涉武力

在庭上，代表公民黨李予信的大律師關文渭陳詞時，引述顛覆國家政權罪的條文，指控方立場是「非法手段」毋須涵蓋武力，而人大常委會將顛覆政權罪分為3個類別，即「採用武力、威脅使用武力和其他非法手段」，當中「其他非法手段」應按「陳俊傑案」下的「同類原則」理解，所謂「非法手段」必須包含物理強迫含意，強調僅有顛覆意圖而沒有武力手段，被告就不應被定罪，否則條文就毋須同時冗長地列出「以武力、威脅使用武力」字眼。

他認為條文中列出「以武力、威脅使用武力」，是用於讓人理解何謂「非法手段」；而按「同類原則」，「非法手段」的意思應涵蓋武力。

官質 疑引電腦病毒攻擊是否屬「 顛覆」

法官陳慶偉舉例問，如有人使用電腦病毒攻擊政府系統，或釋放化學病毒、新冠病毒等，是否亦不屬「非法手段」，沒有干犯「顛覆國家政權」罪，辯方大律師關文渭表示，指有關行為應是涉及恐怖活動的行為，但非顛覆國家政權罪。

在控辯雙方完成結案陳詞後，法官宣布押後裁決，至此歷時118日審訊正式完結。47人民主派初選案中，16名被告不認罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明。