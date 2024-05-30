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2024-05-30 15:40:00

47人初選案｜罪脫劉偉聰李予信續准保釋候律政司上訴　14罪成被告6.25求情 (更新)

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被告劉偉聰(左)及李予信脫罪。(路透社及美聯社)

被告劉偉聰(左)及李予信脫罪。(路透社及美聯社)

【15:21更新】就律政司提出上訴，劉偉聰表示不反對申請，李予信則表示反對。最終3名法官批准劉偉聰及李予信須繼續遵守原有保釋條件，包括不得離港，但就兩人原先須每周到警署報到的要求減至每月報到一次，另撤銷李的人事擔保金。

至於被判罪成的被告彭卓棋申請保釋等候判刑，但遭法官拒絕。法官將案件押後至6月25日求情，隨即下令散庭。

【14:45更新】律政司正式就劉偉聰及李予信脫罪提出上訴。

【11:45更新】47名民主派人士「35+」初選，被控違反《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，當中16名不認罪的被告今早(30日)在西九龍裁判法院裁決，最新消息指16人中劉偉聰及李予信獲判無罪，其餘14人則罪成。刑事檢控專員楊美琪緊接裁決提出，有意引《刑事訴訟程序條例》，擬提出上訴。法官押後至下午再開庭處理。

官：無區別否決《預算案》向來違反擁護《基本法》規定

14名罪成的被告，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及余慧明。

法官在裁決中指，「五大訴求、缺一不可」是不可能達成的追求，否決《財政預算案》一次，並不能達到戴耀廷計劃的終極目的和作用，但法庭毫無疑問肯定，戴耀廷所指運用《基本法》下的權力後帶來的後果，即解散立法會及行政長官辭職，套用戴耀廷在文章中的說法，即會造成香港的憲制危機。

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法庭認為，立法會議員集體肩負憲制責任，在需要時依據利弊去審核和通過《財政預算案》，無區別地否決政府提出的《預算案》或公共開支，以迫使政府回應「五大訴求」，向來都違反擁護《基本法》的規定，若此等行為具有嚴重破壞政府或行政長官權力和權威的意圖，更不在話下，假如各方懷有如控罪所指的意圖來進行該謀無區別地否決《財政預算案》，必然會嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關，依法履行職能，考慮證據和陳詞後，裁定劉偉聰及李予信罪名不成立，而其餘被告則罪成

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劉偉聰：不能講太多   李予信：感謝大家關心

獲判無罪的劉偉聰在休庭後被問及脫罪的感受時指，自己不應是今日的焦點所在，判詞才是今日主角，又說案件或有後續，不能講太多說話，對於感受是「唔識講」、「唔講得」，希望市民明白及理解，亦希望市民關注案中其他被告。

李予信則表示感謝大家關心，感受到大家的愛，因律政司有機會上訴，故不能評論或發表意見，現時心情平和，想與家人去飲茶。

被告楊雪盈罪成。(路透社) 被告黃碧雲罪成。(路透社) 被告陳志全罪成。(美聯社) 劉偉聰獲判無罪後離開法庭。(路透社) 在法院外，現場大批警員及「劍齒虎」裝甲車到場戒備。(路透社) 社民連在現場示威遭警方要求到對面街。(美聯社) 警方出動警犬在現場戒備。(路透社) 不少市民排隊輪候旁聽。(路透社) 多國領事排隊輪候旁聽。(美聯社) 不少傳媒在法院外採訪。(路透社) 有警員在現場持大聲公維持秩序。(路透社) 大批警員在場戒備。(路透社) 大批警員在現場戒備。(路透社)

大批警員及「劍齒虎」裝甲車在場戒備

【09:50更新】47名民主派人士「35+」初選，16名不認罪的被告今早(30日)在西九龍裁判法院裁決，另31名被告早前已認罪，他們被控違反《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」。控方指各被告組織或參與初選，串謀以威脅使用武力，或其他非法手段，取得立法會過半議席，無差別否決《財案預算案》，迫特首解散立法會及辭職，旨在顛覆國家政權。

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案中16名不認罪被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明現正還押初選案在去年2月開審至12月完成審訊，目前有34人還柙，其中32人已還柙逾3年2個月

不少市民及多國領事排隊輪候旁聽

現場可見，法院外有不少傳媒和市民採訪及排隊輪候進場，在排隊人龍中，有德國、歐盟、法國、捷克、愛爾蘭及意大利等多國領事館代表。至於保安方面，大批軍裝警員在早上已在法院範圍外巡邏，亦有警員進入法院範圍。警方派出裝甲車「劍齒虎」停泊在法院外候命。每輛進入法院的車輛均需接受警方檢查，警員攜同警犬環繞車輛外圍搜索一周，再有另外兩名警員檢查車底。

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47人初選案報道一

第一日第二日第三日第四日第五日第六日第七日第八日第九日第十日第十一日第十二日第十三日第十四日第十五日第十六日第十七日第十八日第十九日第二十日第二十一日第二十二日第二十三日第二十四日第二十五日第二十六日第二十七日第二十八日第二十九日第三十日第三十一日第三十二日第三十三日第三十四日第三十五日第三十六日第三十七日第三十八日第三十九日第四十日第四十一日第四十二日第四十三日第四十四日第四十五日第四十六日第四十七日第四十八日第四十九日第五十日第五十一日第五十二日第五十三日第五十四日第五十五日第五十六日第五十七日第五十八日第五十九日第六十日第六十一日第六十二日第六十三日第六十四日第六十五日第六十六日第六十七日第六十八日第六十九日第七十日第七十一日第七十二日第七十三日第七十四日第七十五日第七十六日第七十七日第七十八日第七十九日第八十日第八十一日第八十二日第八十三日第八十四日第八十五日第八十六日第八十七日第八十八日第八十九日第九十日第九十一日第九十二日第九十三日第九十四日第九十五日第九十六日第九十七日第九十八日第九十九日第一百日第一百零三日第一百零四日第一百零五日第一百零六日第一百零七日第一百零八日第一百零九日第一百一十日第一百一十一日第一百一十二日第一百一十三日第一百一十四日第一百一十五日第一百一十六日第一百一十七日第一百一十八日

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