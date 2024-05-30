47人初選案｜14罪成被告6人初選落敗　票后何桂藍參選被DQ

47人初選案｜16名不認罪的被告，14人罪成，僅劉偉聰及李予信脫罪。(資料圖片/路透社/美聯社)

47名民主派人士「35+」初選案，被控違反《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，16名不認罪被告今(30日)在西九龍裁判法院裁決，當中僅劉偉聰及李予信脫罪，其餘14人獲判罪成。本報翻查資料，在14名罪成被告中，除了吳政亨被指初選組織者，餘下13人均有參與民主派初選，其中最少6人落敗，包括獲判無罪的劉偉聰及李予信，至於新界東票后何桂藍報名參選立法會遭到DQ。

14名罪成的被告，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及余慧明，另2名脫罪被告為劉偉聰及李予信。在罪成的被告中，於初選勝出有報名參選立法會的有何桂藍、鄭達鴻、鄒家成、陳志全、林卓廷、何啟明及衞生服務界的余慧明。

當中何桂藍在新界東初選中獲得26,802票，成為新東票后，隨後她報名參加立法會選舉，但遭DQ剝奪參選資格，同樣罪成的鄭達鴻當時參與港島區初選，最終獲得11,090票當選，亦在報名立法會選舉後被DQ。

楊雪盈敗選續報名 兩脫罪者劉不選 李改選

其餘被告就在初選中落敗，包括楊雪盈、彭卓棋、黃碧雲、施德來、梁國雄、柯耀林、劉偉聰及李予信，其中楊雪盈雖在初選落敗，但被指為Plan B續報名參選立法會，而彭卓棋、黃碧雲、施德來、梁國雄、柯耀林則無報名參選。至於兩名無罪被告，劉偉聰在初選落敗後就沒再參選，李予信則在超區落敗後，由公民黨安排參選港島區直選。